Japón tendrá a la primera presentadora androide hiperrealista

Posted on febrero 15, 2017 at 8:20 pm by /

Un programa de televisión online en Japón, tendrá como presentadora un androide hiperrealista. Esto como parte del último experimento social, que pretende demostrar que un robot es capaz de desarrollarse a través de la comunicación con seres humanos. El “Androidol U”, fue presentada hoy en Tokio, mide 1,60 metros, pesa aproximadamente lo que un humano, y responde de forma autónoma a los interlocutores que se comunican con ella a través del portal de vídeos Niconico. Durante la presentación, la androide apareció en el escenario sentada en una “silla bola” y leyó algunos comentarios de sus interlocutores, como uno que le decía que estaba muy guapa, a lo que ella contestó con voz mecánica “¡Me da mucha vergüenza!”. El científico japonés Hiroshi Ishiguro, “padre” del androide, auguró que en los próximos años los androides ofrecerán asistencia en lugares públicos, centros comerciales, estaciones y escuelas, e incluso como profesores. Ishiguro, catedrático de la Universidad de Osaka y líder del Laboratorio de Telecomunicaciones Avanzadas señaló que la interacción de “U” con los usuarios a través de su programa semanal, servirá para aumentar su vocabulario y contribuir a una mejora de su inteligencia artificial. “Cuantos más datos acumule, más se ayuda a su desarrollo” señaló. Por el momento se desconoce la fecha exacta en la que comenzará el programa, y por ahora los responsables del proyecto descartan la comercialización del androide. Kiara de León

