Junta monetaria mantiene en 3.0% la tasa de interés líder de la política monetaria

Febrero 23, 2017

La Junta Monetaria del Banco de Guatemala, decidió mantenerla la Tasa de Interés Líder de la Política Monetaria, en 3.0%, en la primera revisión del año. Con base en el análisis integral de la coyuntura económica externa e interna, y luego de haber conocido el Balance de Riesgos de Inflación. En cuanto a las proyecciones de crecimiento económico mundial para 2017 y para 2018, la junta anticipa mayores niveles de actividad económica, aunque en un entorno en el que prevalecen riesgos a la baja e incertidumbre. En el ámbito interno la proyección de crecimiento económico para 2017, está entre 3.0% y 3.8%. Mientras que el pronóstico de inflación, tanto para 2017 como para 2018, se encuentran alrededor del valor central de la meta de inflación, de 4.0% La Junta Monetaria concluyó manifestando que continuará dando seguimiento cercano a la evolución de los principales indicadores económicos, tanto externos como internos, que puedan afectar la tendencia del nivel general de precios y, por ende, los pronósticos y las expectativas de inflación. Kiara de León

