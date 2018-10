La boliviana Suany Martínez: “En el Dakar no hay mujer u hombre, es un piloto”

La piloto de cuadriciclos Suany Martínez se siente orgullosa de ser la primera mujer boliviana que compitió en el Dakar, pero asegura que cuando comienza la carrera no hay diferencia entre ser mujer u hombre porque todos son pilotos.

“Para mí es un orgullo ser la primera mujer de Bolivia que compite en el Dakar, pero siempre me he considerado una piloto más, porque en las carreras no hay eso de mujer u hombre, eres un piloto, una persona más”, dijo Martínez en una entrevista con Efe.

Afirmó que se siente muy bien por ser parte de un grupo en el que la hacen sentir cómoda.

Cuando una lo ve de afuera parecería raro, pero cuando una está adentro, eres una piloto más del equipo”, recalcó.

La piloto, de 27 años, participó en las últimas dos ediciones del rally Dakar y está considerada una de las más competentes del mundo en su especialidad, con una fuerte convicción en sí misma, pasión por los quads y ganas de finalizar esta carrera.

Si bien en 2017 no logró terminar el rally por problemas técnicos, fue una lección para continuar su camino en este deporte.

“En mi primera participación en el Rally Dakar me fue mal, porque fundí la moto. Recuerdo que tuve muchos percances, pero en cierta manera la disfruté y aprendí mucho”, recordó Martínez.

En su participación en esta competencia en 2018 sufrió un corte y una lesión en la pierna de la cual espera recuperarse completamente para prepararse para el Dakar del siguiente año.

“Estoy inscrita para la siguiente carrera del Dakar, pero vamos a ver el tema de mi pierna. No me he recuperado muy bien”, expresó.

