La cura siniestra, terror sobrenatural para este jueves

Posted on febrero 16, 2017 at 5:55 pm by /

La cura siniestra del director de Gore Verbinski, es un claustrofóbico viaje hacia el centro de la locura, en donde nadie es lo que realmente dice ser. Esta historia gira alrededor de un ejecutivo joven y ambicioso, que es enviado a rescatar al director general de su compañía de un “centro de bienestar idílico”, pero misterioso, ubicado en un lugar distante de los alpes suizos. Al poco tiempo, el joven sospecha que los tratamientos milagrosos del spa no son lo que parecen. Cuando comienza a desentrañar sus aterradores secretos, su cordura es puesta a prueba, una vez que le diagnostican la misma enfermedad extraña por la que la gente ahí internada anhela encontrar la cura.

Share Post