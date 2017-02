La importancia de la independencia judicial

Información y fotografías por: Wendy Villagrán El representante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Hugo Lorenzo invitado por Naciones Unidas para abordar la temática de independencia judicial, manifestó que el tema es fundamental en toda democracia. “La independencia de poderes es para proteger al ciudadano… Se tienen que tener poderes separados, porque si están totalmente unidos, pobre pueblo, es lo que se llama frenos y contrapesos, una separación de poderes, para que el ser humano que es el importante en la sociedad, tenga la protección correspondiente” señaló Lorenzo. En Guatemala se ha hablado mucho de la independencia judicial pero la principal independencia de la justicia no es la del órgano judicial sino la de cada juez destacó el experto.

