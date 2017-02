La moderna Terminal de Contendores Quetzal inició operaciones

El primer buque proveniente de Panamá atracó ayer en la nueva Terminal de Contendores Quetzal (TCQ), en Escuintla a 102 kilómetros de la capital guatemalteca, tras meses de un litigio legal que mantuvo inoperable la concesión. Esta terminar es la única capaz de operar buques postpanamax, entre el puerto mexicano Lázaro Cárdenas y el canal de Panamá, con lo cual movilizará hasta 360 mil teus (contenedores de 20 pies) por año y competirá directamente con el vecino Puerto de Acajutla, El Salvador. Además, ofrecerá un mejor tiempo de respuesta en la entrega de contenedores, el cual será de alrededor de 35 minutos. La capacidad de recepción de buques de altas dimensiones es de barcos de hasta 300 metros de eslora (longitud) y 48 metros de manga (ancho). Es de recordar, que la concesión que dio vida a la referida terminal en Puerto Quetzal, ha sido señalada de actos de corrupción del anterior Gobierno, lo que aún se dilucida en los órganos de la justicia guatemalteca. El Interventor de ese bien del Estado, Alexander Aizenstatd, explicó a medios de comunicación que existe una deuda de US$ 26.5 millones, que sólo puede ser saldada si entra en funcionamiento. Por aparte, el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, expuso que en TCQ se instalará la aduana más moderna del país. “Cambiaremos nuestros sistemas, esta es la culminación de más de seis meses de trabajo, se automatizarán la gran mayoría”, apuntó.

