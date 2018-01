La tumba en la que se cree que está enterrado Jesucristo es más antigua de lo que todo el mundo pensaba, acaba de desvelar la ciencia.

Los test realizados en la piedra caliza de una cueva bajo la Iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén, demuestran que el lugar data del año 345 d.C,según informa National Geographic.

La cueva, la estructura más antigua que permanece en pie en el lugar, tiene por lo tanto 1.700 años de antigüedad. Para datar la fecha exacta, los científicos han seguido un proceso por el cual se puede saber cuánto tiempo ha pasado desde que estos restos fueron expuestos a la luz por última vez.

La evidencia arquitectónica previa en torno a este lugar databa su construcción a las cruzadas, hace unos 1.000 años.

La cripta es el lugar en el que mucha gente piensa que se crucificó y enterró a Jesús, en el que posteriormente resucitó, la zona llamada Gólgota por la Biblia. Un estudio del año pasado demuestra que la tumba jamás ha sido trasladada.

Aunque según el Nuevo Testamento Jesucristo murió en el año 30 o 33 de nuestra era, los informes históricos sugieren que la tumba no fue localizada y transformada en templo hasta que los romanos lo hicieron en el 326.

La fecha coincide con el gobierno de Constantino I, el emperador de Roma que se convirtó al cristianismo y la declaró la religión oficial del Imperio. A partir de entonces, construir monumentos al profeta se volvió algo mucho más frecuente.

La tumba fue completamente destruida y reconstruida en el año 1009, algo que hace que muchos historiadores se planteen si realmente la actual Iglesia del Santo Sepulcro se encuentra en el mismo lugar descubierto por los romanos.

En cualquier caso, las últimas pruebas científicas desarrolladas por la Universidad Técnica Nacional de Atenas no está de acuerdo.

La técnica utilizada se llama Datación por Termoluminiscencia, según National Geographic. Sirve para determinar el tiempo transcurrido desde que los restos de cuarzo fueron expuestos a la luz.

La resulta comunica que los resultados al completo serán publicados próximamente.

La tumba fue abierta al público por primera vez en siglos el pasado octubre, justo cuando los científicos comenzaron la restauración del templo en el que se encuentra, también conocido como Edículo.

El proyecto de restauración durará 9 meses y ha costado 4 millones de dólares (€3,4 mill.), señala The Guardian.

Aunque resulta imposible saber si efectivamente la tumba pertenece a Jesus de Nazaret, es comúnmente aceptado que la Iglesia del Santo Sepulcro es el lugar de sepultura de Jesucristo.

Dan Nahat, ex arqueólogo de la ciudad de Jerusalén, declaró: “Puede que no sea verdad que el Santo Sepulcro se trata de la tumba de Cristo, pero lo que sí es cierto es que no hay otro sitio que pueda reclamar este honor en las inmediaciones”.