El líder opositor venezolano, Leopoldo López hizo referencia a lo sucedido en el aeropuerto de Guayaquil, donde las autoridades de inmigración prohibieron que su esposa Lilian Tintori ingrese a Ecuador.

Por medio de su cuenta de Twitter López comento:

“Con profundo respeto al pueblo ecuatoriano y a su proceso interno les digo: no permitan que la dictadura venezolana y sus prácticas sean un ejemplo. La dictadura venezolana y sus métodos abusivos son un peligro para todos los pueblos latinoamericanos. La lucha por la democracia y los derechos humanos trasciende fronteras, todos los pueblos latinoamericanos desean lo mismo: libertad” destacó.

El líder opositor agrego que “En esa lucha por la libertad estamos millones, no sólo en Ecuador y Venezuela, sino en todo el mundo, y no descansaremos hasta lograrla”. A mi esposa toda mi admiración en su defensa de los derechos humanos. Me siento dichoso de poder tenerte a mi lado”, concluyó.

Sin embargo, el gobernador de la provincia ecuatoriana del Guayas, Luis Monge, justificó que Tintori carecía de la documentación necesaria para participar en actividades políticas en Ecuador y por esa razón no se permitió su acceso al país.

Tras su expulsión, la esposa de López fue recibida en Miami por decenas de periodistas y venezolanos y ecuatorianos, con banderas de sus países que gritaban consignas contra los presidentes de ambas naciones.