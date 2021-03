Liga Nacional de Fútbol: ¿No sabes cómo quedaron los partidos de la segunda jornada? Aquí te lo contamos

TGW Digital – Enrique González | Se jugó la segunda jornada de la fase de clasificación del torneo clausura, la cual dejo los siguientes resultados:

Antigua 1 – 2 Comunicaciones. José Contreras al minuto 11 y Michael Umaña al 92 anotaron para los cremas; para Antigua anotó Joseph Cox al minuto 41.

Malacateco 0 – 0 Santa Lucia Cotzumalguapa.

Municipal 0 – 1 Guastatoya, el único gol del juego lo convirtió Luis Ángel Landín al minuto 12.

Achuapa 2 – 1 Cobán Imperial, Edgar Macal al minuto 47 abrió el marcador y un autogol de Eduardo soto al minuto 54 le daba la ventaja a Achuapa 2 a 0 y Robín Betancourt descontó para los cobaneros al minuto 69.

Sanarate 0 – 0 Sacachispas.









Xelajú MC 2 – 1 Iztapa, Cristian Castillo al minuto 5 y Pablo Mingorance al 21 convirtieron los goles para los locales y Nicolás Foglia al minuto 14 logró el único gol de Iztapa.

El miércoles 3 de marzo se jugará la tercera jornada y estos serán los encuentros:

Iztapa vs. Comunicaciones

Malacateco vs. Antigua GFC

Santa Lucía vs. Xelajú MC

Guastatoya vs. Achuapa

Cobán vs. Sacachispas

Municipal vs. Sanarate

