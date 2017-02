Localizan $200 mil 80 dólares en ruta Interamericana

Agentes de la Subdirección de Análisis e Investigación SGAIA de la Policía Nacional Civil, localizó dentro de un vehículo Mazda, color beige, 200 mil 80 dólares, en billetes de denominación de 20 dólares y 50 dólares. El decomiso se realizó en el kilómetro 84 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Chimaltenango, gracias al elemento canino K-9 de nombre “Bilco”, fueron localizados los 10 paquetes de billetes, en un compartimiento oculto del vehículo. Por esta acción, fue aprendido Urbebe Ranferi Agustín Raymundo, de 42 años. Kiara de León

