Logan: “La mejor película de superhéroes”

Llega a los cines guatemaltecos “Logan”, la última aventura de Hugh Jackman como Wolverine, esta vez en compañía del profesor X y la joven Laura Kinney X-23. La cinta dirigida por James Mangold y lanzada por 20th Century Fox, ya ha recibido sus primeras críticas, saliendo muy bien parada. Según medios internacionales, ya ha obtenido el 96% de críticas positivas, lo cual la coloca como la mejor película de Wolverine de acuerdo al consenso de los especialistas en Estados Unidos. Criticas Sheri Linder, de The Hollywood Reporter, elogió al director diciendo: “James Mangold ha creado una película independiente muy efectiva que tiene su punto fuerte en el papel de Hugh Jackman, como héroe reacio y desgastado”. Anthony Riesman, de Vulture calificó a la película como: “una historia magistral de superhéroes”. Además, el medio la definió como “brutal, de humor chocantemente efectivo y una ternura que saca las lágrimas”. Sinopsis La película de “Logan” está ambientada en el futuro 2024, en donde Logan y el Profesor Charles Xavier, deben superar la pérdida de los X-Men, cuando una corporación liderada por Nathaniel Essex está sumiendo al mundo en la destrucción a la vez que los poderes de curación de Logan están fallando y el Alzheimer que padece Charles le está provocando olvidar todo. Logan deberá enfrentarse a Nathaniel Essex con la ayuda de una joven llamada Laura Kinney, la clon femenino del Lobezno. Cabe mencionar, que aun hay que esperar la opinión del público, y ver cuánto recauda en las taquillas. Sin embargo a partir de hoy ya podrás verla en cualquier cadena de cines del país.

