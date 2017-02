Los piojos una plaga que todo padre debe enfrentar

Información por: Alejandra Samayoa Los piojos es una plaga que todo padre debe enfrentar cuando sus hijos comienzan la escuela, ya sea en la pre primaria o la primaria, por ello es importe conocer del tema, para poder combatirlos rápido y de forma sencilla. Existen 3 clases de piojos que afectan directamente al humano que son: el piojo de cuero cabelludo humano (PEDICULUS HUMANUS CAPITIS), piojo de cuerpo (PEDICULUS HUMANUS CORPORIS) y la ladilla (PTHIRUS PUBIS). Cuando se manifiesta de forma de infestación en la cabeza, se llama PEDICULOSIS y suele ser contagiosa debido a la facilidad que tienen los animales para pasar de una persona a otra. El ciclo de vida de estos animales consta de tres fases: la primera es la de liendres, estos son los huevos de los piojos y tardan entre 6 a 8 días en eclosionar. La siguiente se le conoce como ninfa, es la versión pequeña de un piojo y tarda entre 7 a 10 días en madurar a la adultez; y por último la fase adulta, es cuando ya puede reproducirse, es decir que entre 13 a 18 días, los piojos pasan de ser huevos a adultos y reproducirse. Es de mencionar, que los pijos siendo adultos vive unos 30 días dejando más de 100 huevos durante ese tiempo. Además se alimentan alrededor de 5 veces al día de la sangre del portador, es por esa razón que causa picazón. Las causas más comunes del contagio son: el contacto directo entre cabeza y cabeza compartir ropa, colas, sobreros, peines, cepillos y similares la ropa de cama Algunas recomendaciones para evitar el contagio son: evite que sus hijos compartan ropa, gorras, peines, colas, diademas o similares; cambié la ropa de cama al menos una vez a la semana; revise la cabeza de sus hijos al menos 2 veces a la semana; mantenga bien peinadas a las niñas y a los niños. Para eliminarlos existen una variedad de productos que venden en las farmacias pero lo mejor para esto es el peine fino. Recuerde que los productos no afectan a las liendres por lo que tendrá que repetir la limpieza cada 5 días o menos hasta que ya no tenga, pero de preferencia haga una limpieza exhaustiva cada semana o cada mes. El uso del alcohol es recomendado, debido a que no es toxico para los humanos pero si para los piojos, al revolverlo con crema para peinar resbala y agiliza la limpieza, recuerde que la cercanía con sus hijos podrá determinar la rapidez de la detección de la plaga y como eliminarla.

