Magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling pierde su inmunidad

Posted on febrero 2, 2017 at 9:48 pm by /

Información e imágenes por: Sonia Sandoval. Con 119 votos, los diputados del Congreso retiraron este miércoles la inmunidad a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, quien podrá ser investigada por el Ministerio Público (MP) por el delito de tráfico de influencias. Los diputados del Congreso de la República, le retiraron el derecho de antejuicio a la togada durante la sesión ordinaria, luego de que el pleno conociera el informe circunstanciado que la Comisión Pesquisidora entregó el pasado miércoles a Dirección Legislativa. En el documento, los parlamentarios recomiendan que Stalling, enfrente a la justicia guatemalteca como una ciudadana común. Los diputados que votaron en contra de retirarle la inmunidad a la magistrada son Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Armando Escribá, Armando Quintanilla y Francisco Tambriz, de Alianza Ciudadana (AC). La magistrada Stalling es señalada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, de tratar de influir en el juez Carlos Ruano, para que otorgara una medida sustitutiva a su hijo, Otto Molina Stalling, implicado en los casos conocidos como IGSS-Pisa e IGSS-Chiquimula. Una vez el expediente sea recibido oficialmente, Gestión Penal podría ser la que asigne el juzgado para que inicie con el proceso que corresponde en contra de la togada.

