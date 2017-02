Más de un millón de niños sufren desnutrición en Sudán del Sur

La oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), informó que hay más de un millón de niños menores de 5 años de edad, que sufren desnutrición aguda en Sudán del Sur. Además, de un total de 300.000 mujeres embarazadas sufren grave desnutrición, por lo que la cifra de muertes entre las madres aumentó. La crisis se debe a “la falta de alimentos, agua potable limpia y la carencia de centros médicos en la mayor parte del país”. La OCHA advirtió de que los casos de desnutrición alcanzaron situaciones graves, en especial, en las regiones del Alto Nilo y Bahr al Gazal del Norte. Independizado de Sudán en 2011, Sudán del Sur se halla sumido en la violencia desde que en diciembre de 2013 el presidente del país, Salva Kiir, denunció un intento de golpe de Estado encabezado por su rival, Riek Machar, que se erigió en líder rebelde del Ejército de Liberación Popular de Sudán en la Oposición. Kiara de León

