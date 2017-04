Por: Henry Montenegro

El pasado sábado 15 de abril, cuando los guatemaltecos conmemoraban el Sábado de Gloria, no se reportó ninguna persona fallecida por arma de fuego, es decir, de forma violenta, en el departamento de Guatemala.

No es el primer día durante los más de 15 meses que lleva el ministro de gobernación, Francisco Rivas, al frente de la Cartera del Interior, ya que durante el año pasado se registró que el 28 de junio, 21 y 22 de noviembre de 2016, no se reportaron personas fallecidas de forma violenta.

En el 2017, el pasado 24 de febrero, así como el 3, 9, 11, 28 y 30 de marzo, al que se le suma el 15 de abril de este año.

Marzo con descenso

Un total de 336 homicidios se registraron durante el mes de marzo, 68 menos que los datos de marzo del año pasado, cuando la cifra alcanzó los 404. Un avance que se logró gracias al trabajo de fortalecimiento a la Policía Nacional Civil.

“Todas las capacidades técnicas, logísticas, materiales y humanas, para brindar, paz, protección y seguridad están dispuestas a garantizar el bienestar de todos los guatemaltecos”, añadió en una oportunidad Rivas.

Durante Semana Santa

Gracias a los planes operativos de la PNC, durante la Semana Santa se capturó a más de 1 mil 700 personas, 122 armas incautadas y 24 vehiculos recuperados.