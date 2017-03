Mattel presentó a su Barbie Holograma

Responde preguntas, ofrece reportes de clima, se cambia de ropa y se conecta a internet. Es una nueva Barbie, que no viene en forma de robot sino que se presenta como un holograma. El fabricante de juguetes Mattel presentó su más reciente invención, que es una Barbie digital e interactiva llamada “Hello Barbie Hologram”, la cual llegará a las tiendas en otoño de este año. El holograma de Barbie vive dentro de un contenedor de plástico y continúa activo las 24 horas mientras esté conectado. Está es activada por medio de la voz, y al jugar con ella se le puede pedir que cambie de apariencia, incluyendo su vestido y su tono de piel. Además, se podrá conectar a internet y será capaz de mantener conversaciones, enseñar pasos de baile, ofrecer reportes del clima, decir la hora, practicar yoga, programar recordatorios y conectar a Bluetooth, por lo que se podrá escuchar música en el teléfono u otro dispositivo. Respecto a la seguridad del juguete, la compañía informó que no almacenarán ninguna de las conversaciones que los menores tengan con Hello Barbie Hologram, con el objetivo de garantizar la seguridad. De acuerdo con la empresa, esta Barbie es capaz de cumplir con todo lo que un asistente digital puede hacer y su costo será por debajo de los 300 dólares.

