MEM analiza importancia de hidroeléctricas

Información y fotografías por: Wendy Villagran El Ministerio de Energía y Minas (MEM) gestionó un análisis técnico sobre el impacto del retiro del 20% de las hidroeléctricas. Según lo explicó el titular de esta cartera Luis Chan, existiría un retroceso en los esfuerzos para la reducción de precios de energía , déficit para cubrir la demanda social , agravamiento en la contaminación ambiental y otros impactos en el bolsillo de los guatemaltecos . Las hidroeléctricas representan un papel relevante en la matriz energética definiendo las tarifas a nivel nacional. Guatemala tiene un gran potencial para generar electricidad con recursos hídricos , sin embargo de acuerdo al análisis existen limitantes que impiden el aprovechamiento de este recurso. Chan, agregó que Guatemala tiene las tarifas de energía eléctrica más bajas en relación a la región centroamericana.

