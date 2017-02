México realizará muro humano en frontera con EE.UU

Senadores mexicanos de diversos partidos, anunciaron que este viernes 17 de febrero, se realizará el evento “Muro Humano, Puente entre Naciones” en distintos puntos de la frontera con Estados Unidos, ante las acciones hostiles que ha generado la administración del presidente de ese país, Donald Trump. Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), precisó que la acción tendrá lugar a las cinco de la tarde y están convocados todos los sectores para que participen, tomándose de la mano para generar una unidad que acompañe las propuestas y políticas públicas en favor de los migrantes. Por aparte, el secretario mexicano de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, informó que el flujo de mexicanos deportados de Estados Unidos “no ha variado, ni se ha presentado ningún aumento” con el Gobierno del presidente Donald Trump.

