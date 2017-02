Mineco pedirá eliminar el arancel del cuadril de pollo

febrero 10, 2017

Kiara de León El titular de la cartera del Ministerio de economía, Rubén Morales informó que solicitará que se pueda comprar cuadril de pollo libre de impuestos, a las autoridades norteamericanas encargadas del Tratado de Libre Comercio, entre Estados Unidos y Centroamérica y República Dominicana. Es de mencionar que el impuesto para este producto es de 12.5%, sin embargo este tendría que llegar a 0% para el 2023. Pero con esta propuesta se aceleraría el proceso de desgravación del arancel y eliminaría el contingente a la importación de esta pieza de pollo, que para este año era de más de 8 mil 600 toneladas. El ministro Morales, señaló que con esta medida se esperaría que los precios de este producto bajen en el mercado nacional, beneficiando a los consumidores.

