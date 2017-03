Ministerio de Comunicaciones adquiere maquinaria para recuperación vial

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), adquirió cuatro excavadoras y tres compactadoras, con el fin de dar mantenimiento a la red vial de Guatemala. La maquinaria tiene un valor de 13,7 millones de quetzales y fue adquirida a través de un proceso de licitación que se abrió el año pasado. Según el ministro de Comunicaciones, Aldo García la adquisición responde a la orden del presidente Jimmy Morales de no contratar a empresas para la reparación de la red vial, por lo que es necesario equipar a Caminos para efectuar la tarea. “Ha cambiado un poco la historia, nosotros ya no podemos contratar a empresas, todo se debe hacer ahora por administración, a efecto de que haya transparencia y control, en ese sentido nosotros hemos procedido a adquirir esta maquinaria”, comentó García. Las excavadoras serán utilizadas para los trabajos de dragado en los principales ríos, como el río Samalá, en donde se encuentra el puente Castillo Armas. Según Auder Franco, de la empresa proveedora, las excavadoras y compactadoras cuentan con tecnología de punta, las cuales pueden ser monitoreados a través de su ubicación y determinar su estado, si necesitan combustible, aceite o existe algún desperfecto en su funcionamiento. Además, tienen garantía de cinco años y vienen incluidas con un programa de mantenimiento. Maquinaria actual Según las autoridades de Caminos, la cartera no adquiría ese tipo de equipo desde 1999, pues se tenía la modalidad de arrendar constructoras que dieran mantenimiento a las carreteras. Para este año el CIV también tiene previsto realizar otra compra.

