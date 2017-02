Ministerio de Economía y diputados buscan una solución al arancel del pollo

Información y fotografías por: Sonia Sandoval Establecer una “clasificación arancelaria” en las importaciones de la carne de pollo, es una de las soluciones que se plantearon durante la reunión sostenida por diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, donde asistió el ministro de Economía Rubén morales. Según el titular de la cartera de economía, para este producto había 2 partidas arancelarias, de las cuales una sufrió una desgravación progresiva que llegó a cero por ciento y la otra se mantiene en el 12.5. “Existe una resolución del Consejo de Ministros de Centroamérica, que aplica únicamente para el comercio entre esta región, pero para el comercio con Estados Unidos nosotros aplicamos el Tratado de Libre Comercio” explicó el funcionario. Morales Agregó que debido a que las importaciones de estas piezas de pollo (cuadril) vienen de Estados Unidos, se aplica la segunda legislación mencionada y esa es la diferencia arancelaria. Así mismo, indicó que una de las propuestas es trabajar en una clasificación arancelaria, pero es un tema que se debe evaluar, ya que existe un problema en la descripción de las piezas de pollo.

