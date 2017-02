Ministerio de Salud brinda detalles de gestión

Posted on febrero 3, 2017 at 9:46 pm by /

Información y fotografías por: Alejandra Samayoa El Ministerio de Salud dio a conocer los avances de este mes, señalando que se reportó un abastecimiento de medicamentos del 82% en hospitales, y 87% en áreas de salud. Mientras que el material médico quirúrgico, se encuentra en un 83% en hospitales y 92% en áreas de salud. En vacunas se encuentra un 99.6%, por lo que se podrá iniciar con los procesos de vacunación en todo el país. Además, se dio a conocer que este año se afianzara el modelo incluyente en salud, en el Ministerio de Salud y en la red metropolitana de salud.

Share Post