MINISTERIO DE SALUD LAMENTA E INFORMA LA MUERTE DE PACIENTE VÍCTIMA DE ERUPCIÓN QUE ERA ATENDIDA EN MÉXICO

Ciudad de Guatemala, 20 jun (AGN).- El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) lamentó hoy “apesadaramente” la muerte de un guatemalteco, de 43 años que fue trasladado a México tras resultar con graves quemaduras el pasado 3 de junio durante la violenta erupción del volcán de Fuego.

El @MinSaludGuate informa apesaradamente el fallecimiento de un paciente trasladado a Mexico. Lamentamos profundamente el sensible deceso del paciente. pic.twitter.com/GWMXtcUQkx — Ministerio de Salud (@MinSaludGuate) June 20, 2018

“Hay días como hoy que siente uno que no solo le duele el corazón si no también el alma. Me acaban de informar que falleció ahora un paciente trasladado a Mexico del San Juan de Dios que había perdido a toda su familia en la erupción del volcán, descanse en paz”, escribió el ministro de Salud, Carlos Soto, en su cuenta de twitter.

El guatemalteco formaba parte del grupo de siete personas que fue transportado hacia un centro hospitalario de ese país para ser atendido por especialistas.

El hombre sufrió quemaduras provocadas por la erupción volcánica que ha dejado 112 muertos y más de 1,7 millones de afectados en los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango.

Una de las pacientes trasladadas a un hospital de Estados Unidos también murió e martes último debido a la gravedad de las quemaduras, dijo Soto.

