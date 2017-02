Ministerio de Salud Pública busca mejorar salud bucal en los niños

Información y fotografías por: Alejandra Samayoa El Ministerio de Salud, cuenta con una estrategia que busca mejorar la salud bucal de los niños a través de proyectos y platicas, hace algunos años lo que se practicaba eran los enjuagues de flúor, pero a partir de este año se espera implementar un nuevo método. El barniz de flúor será la nueva estrategia a priorizar para mejorar la dentadura de los alumnos, este método se realiza solo dos veces al año, es más duradero y solo tarda una hora en accionar. Debido a que se aplica de forma fácil, es menos tedioso capacitar al personal de salud o maestros quienes serán los encargados de aplicarlo a los alumnos. Con esta estrategia esperan mejorar la calidad de salud bucal de los niños y jóvenes, debido a que muchos no tienen el acceso a visitas periódicas a un dentista.

