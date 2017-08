Tal y como lo prometió en su primer año de gestión, el ministro Samuels regresó a la región chortí y en una gira de trabajo realizada el pasado fin de semana por los municipios de Chiquimula que conforman la Mancomunidad Copán-Ch´ortí, el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Sydney Samuels, hizo entrega de los primeros Q3.7 millones para la ejecución de varios proyectos asociados al Modelo de Adaptación al Cambio Climático, el cual beneficiará a cientos de familias de esa región que han sido afectados principalmente por sequías y escasez de alimentos.

El Modelo de Adaptación al Cambio Climático tiene como objetivo fortalecer las capacidades de resiliencia de las familias afectadas por las constantes sequías, mejorando los medios de vida y beneficiando con proyectos de crianza de gallinas pelucas, reforestación, siembra de árboles frutales, creación de embalses y sistemas de riego, entre otros, a los municipios de Camotán, Jocotán y San Juan Ermita, en Chiquimula.

Este aporte forma parte de un fondo de Q10 millones que el ministro Samuels puso a disposición de esas comunidades, luego de varias visitas realizadas a la región y que culminó con la firma de una acuerdo conjunto suscrito entre el funcionario y representantes de la Mancomunidad, el pasado 17 de mayo, para que los proyectos acordados continúen replicándose en dicha región, lo cual ahora se hace posible gracias a este primer aporte.

En aquella oportunidad, el alcalde San Juan Ermita, Mario Lemus, resaltó el impacto que dichos proyectos tendrán en la vida de los habitantes de la región. “Hace un tiempo vino el ministro Samuels quien me dijo que era la primera vez que iba a una comunidad y no le pedían nada. Al contrario, me dijo, me enseñaron lo que están haciendo para su comunidad y sus familias; ese ministro hoy volvió y firmamos este convenio. Es la primera vez que un ministro de Ambiente hace cosas diferentes”, agregó.

Por; Dayana Rashón