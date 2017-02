Mujer de 74 años ocultaba más de 700 mil quetzales en su residencia

La Fiscalía de Delitos Narcoactividad del Ministerio Público, ligó a proceso penal a Gloria Estela Rodríguez Santiago, de 74 años, por el delito de lavado de dinero u otros activos. La diligencia se efectuó luego de que el Ministerio Público, realizará un allanamiento antinarcótico en un inmueble ubicado en área residencial del municipio Chinautla, Guatemala, donde fiscales localizaron en una caja de cartón, Q768 mil140 en efectivo oculto en un compartimento, del cual su moradora no acreditó la procedencia. El Juzgado Cuarto de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, le otorgó medida sustitutiva y programó cinco meses de plazo para que el Ministerio Público presente la investigación correspondiente. Kiara de León

