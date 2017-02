Musac presenta agenda cultural para este mes de febrero

Información y fotografía por: Sonia Sandoval La Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene previsto una serie de actividades para este mes, las cuales darán inicio a partir de este 4 de febrero con un curso de lenguajes y señas, donde las personas pueden participar en un encuentro con la sociedad y su cultura, promoviendo la inclusión y el acceso a la misma, además se contara con una visita guiada por la exposición de la tradición a la diversión, la cual estará dirigida a todo público. Además, se inaugurará una exposición de pintura, con la participación de estudiantes de la Escuela superior de arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para conmemorar el día de la marimba. Durante el evento se llevará a cabo un concierto didáctico donde los participantes, podrán conocer el origen, la anatomía, evolución y versatilidad del instrumento nacional, símbolo de identidad de los guatemaltecos. Así mismo se contará con la exposición fotográfica “USAC en el nuevo milenio”, el cual presenta un devenir histórico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como institución tricentenaria, en la época colonial, independiente, moderna y contemporánea cumpliendo con las funciones de docencia, extensión e investigación, sirviendo al pueblo. “El Renacimiento de la Disección”, es otra exposición fotográfica que podrá apreciar todo público, el cual es un testimonial sobre el proceso de disección, corte o división de un cadáver para estudio y examen anatómico del cerebro, rostro y cuello, el cual es un esfuerzo de los especialistas del Laboratorio de Anatomía del Centro Universitario de Occidente.

