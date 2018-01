La idea de establecer un museo ferroviario en Guatemala, data de muchos años atrás, cuando ante el declive de la actividad ferroviaria, un grupo de trabajadores y amantes del ferrocarril, visualizaron que tanto los equipos móviles y material rodante, como se les llama en el lenguaje ferroviario, así como los talleres y estaciones son ejemplares auténticos de la tecnología de la época de la revolución industrial como se dio a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, y que en el transcurso de los años sufrieron pocas modificaciones, por lo que debían ser conservados y resguardados.

En el año 1991 se informo por el personal de talleres de –FEGUA- que existía un plan para negociar la venta de la locomotora a vapor del año 1948, No. 205 que en ese tiempo aun operaba, la cual iban a ser declarada inservible y así venderla a un parque de diversiones en el exterior, surgiendo un movimiento de varios sectores sociales con el propósito de gestionar ante el gobierno la protección de tan importante pieza ferroviaria, que se pretendía sacar del país.

El Centro Cultural FEGUA y Museo del Ferrocarril de Guatemala desde su inicio cuenta con exhibiciones permanentes, temporales e itinerantes.

Exhibe valiosas piezas históricas que comprenden material rodante, artículos diversos de uso en el ferrocarril de antaño, fotografías, mobiliario, indumentaria, entre otros.

Destaca el hecho de que se presentan para su estudio, tres épocas del desarrollo del ferrocarril.

La primera de 1880 a 1928 representada por la Locomotora a vapor No. 34. La segunda de 1928 a 1950 representada por las Locomotoras a vapor No. 204 y 205 y la tercera de 1950 a 1972 con las Locomotoras accionadas por Diesel No. 606 restaurada por el personal de FEGUA para su exhibición.

Sobresalen entre los materiales de arrastre los Coches Ejecutivos:

“Guastatoya” de 1896 (época 1)

“Managuá” Coche ejecutivo de 1896 (época1)

“Michatoya” de 1938 (época 2) estos tres equipos estaban al servicio de los presidentes y otros Ejecutivos de la Interantional Rail Ways of Central América IRCA, también fue utilizado por los Presidentes de la República de esa época.

Adicionalmente se exhiben:

Un choche restaurante de 1937 (2ª época) y otros vagones diversos de la época del apogeo del ferrocarril en Guatemala y el Salvador.

Recientemente se agregan a la exhibición las Locomotoras diesel 700, 306 y 309 todas de la 3ª época y un vagón de trabajo mixto número 1210 fabricado en 1890 (primera época), los motores de vía No. 514 y 588 (segunda época).

En la sala de exhibición permanente se aprecian carretas de equipajes, cajas fuertes, boletería, telégrafos, teléfonos, mobiliario y quipos de oficina, de las diferentes épocas del desarrollo ferroviario.

Destaca también el mobiliario de una habitación del antiguo Hotel de la estación de Zacapa, el cual en su tiempo alojo a los pasajeros procedentes de varios países que desembarcaban en Puerto Barrios y connacionales que por la misma vía se embarcaban en el mismo puerto.

Desde octubre del 2005 se inicio la construcción de una maqueta ferroviaria a la escala internacional HO (1:87) que muestra a las generaciones jóvenes como eran los ferrocarriles del siglo XIX y XX.

El Centro Cultural cuenta con un Teatro Cerrado y otro abierto, en donde se desarrollan diversas actividades, destacando varios reconocimientos realizados a personalidades del mundo artístico y cultural y los festivales de música diversa y la Semana Cultural De Las Artesanías y los actos Cívicos en honor a la Patria.

HORARIOS DEL MUSEO DEL FERROCARRIL Y CENTRO CULTURAL FEGUA

MARTES A VIERNES

9:00 A 16:00 horas

SÁBADO Y DOMINGO

10:00 A 16:00 HORAS

INFORMACIÓN

GUATEMALA

9A. AVENIDA 18-03 ZONA 1

TEL. (502)22329270 / 22383036

FAX (502)22383039

E- MAIL: info@museofegua.com

INGRESO Q2.00 POR ADULTOS Y Q1.00 NIÑOS

ZACAPA

1 AVENIDA 4-04, ZONA 2

ZACAPA, ZACAPA

TEL: (502) 43912266

INGRESO GRATIS