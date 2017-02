NASA descubre un nuevo sistema solar a unos 40 años luz

Los cuerpos celestes orbitan en torno a Trappist-1, un astro débil y fría del tamaño de Júpiter en la constelación de Acuario. En 2016 se hallaron tres cuerpos celestes alrededor de esta estrella, de apenas un 8% de la masa del Sol, por lo que los astrónomos la llaman “enana roja”. “La cuestión ahora no es si encontraremos un planeta como la Tierra, sino cuándo”, indicó la NASA. A diferencia de los planetas de Sistema Solar, estos se encuentran mucho más cerca de su tenue astro, lo que les permitiría albergar agua líquida, la condición esencial para la vida. Hasta hoy, es el sistema con más mundos del tamaño de la Tierra, de acuerdo al Observatorio Europeo Austral. Acerca de LA NASA La NASA es la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, fue fundada por el presidente Dwight D. Einsenhower en 1958 con una orientación civil. Entre los éxitos más importantes de la nasa, se encuentran las misiones Apolo que llegaron a la Luna. Rodolfo Sanabría

