Neymar lesionado es duda para jugar con Brasil la Copa América

TGW Digital – El jugador brasileño Neymar Jr, quien salió llorando de la cancha a causa de una recaída de la lesión sufrida en quinto metatarsiano de su pie derecho, el pasado 24 de enero en un partido de Copa ante el Estrasburgo, es duda para ser convocado a la selección de Brasil para jugar la Copa América.

El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi, ‘Tite’, afirmó que si Neymar no se recupera al 100% para la Copa América no lo convocará. “Neymar no va a pagar el precio por causa de su salud. Pierdo mi empleo, pero no voy a cargar la responsabilidad de convocarlo lesionado”.

Tite, crudo y sincero en el caso Neymar: "No voy a cargar la responsabilidad de convocarlo lesionado" https://t.co/woQ6ml2Mzr pic.twitter.com/Xgo4sTyXKH — Gol Caracol (@GolCaracol) 28 de enero de 2019

Tite viajó a Paris para conocer de primera mano la situación que enfrenta Neymar, la máxima figura de Brasil, quien no será convocado para los partidos previos a la Copa América que se realizará en junio del 2019.

En el 2018, Neymar fue sometido a comienzos del año pasado a una delicada cirugía en ese mismo metatarso que por poco le hace perderse el Mundial de Rusia 2018, al cual llegó prácticamente sin entrenamiento con la Canarinha.

Esta vez, Tite afirmó que no arriesgará la salud de Neymar y no lo convocará a menos que esté recuperado al 100%.

Así se lesionó Neymar:

Comments

comments