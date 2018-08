OEA aprueba Comisión Especial para ayudar a mediar crisis de Nicaragua

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el jueves en sesión extraordinaria la creación de una comisión especial para analizar la crisis de Nicaragua que ha dejado desde abril unos 317 muertos, según el más reciente estimado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega que comenzaron en abril.

Con el rechazo de Nicaragua, Venezuela, Bolivia, y San Vicente y las Granadinas, 20 países votaron a favor de la comisión, y ocho se abstuvieron.

La Comisión Especial de la OEA, tiene el objetivo de viajar a Nicaragua, para constatar in situ el nivel de violencia contra la población civil e intentar mediar políticamente con el gobierno de Daniel Ortega, para que retome el Diálogo Nacional.

La comisión fue propuesta por Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, Canadá y Brasil.

El canciller nicaragüense Denis Moncada rechazó la decisión calificandola de intervencionismo y afirmando que no se permitirá el ingreso de la comisión al país, porque la decisión sobre su creación no tiene carácter vinculante.

El representante de Estados Unidos ante la OEA, defendió la creación de la comisión, indicando que únicamente con la OEA se puede evitar una escalada de violencia en Nicaragua. El embajador Carlos Trujillo, celebró la aprobación de la propuesta y dijo que su país será parte de la comisión.

Great work by the OAS in approving another Nicaraguan resolution and creating a special working group to which the US will be part of. #SosNicaragua

— Carlos Trujillo (@AmbCTrujillo) 2 de agosto de 2018