OMS: “La importancia de la detección temprana de cáncer”

Posted on febrero 3, 2017 at 5:30 pm by /

La Organización Mundial de la Salud (OMS), aseguró que el conocimiento público de los síntomas del cáncer y de la necesidad de buscar atención cuando aparecen es uno de los factores esenciales para la detección temprana de esta enfermedad, que provoca cada año la muerte de 8,8 millones de personas. “Los costos de la terapia no sólo son menos onerosos en las etapas iniciales del cáncer, sino que las personas también pueden seguir trabajando y ayudar a sus familias si pueden acceder a un tratamiento efectivo y a tiempo” dijo Etienne Krug, experto del OMS en cáncer y enfermedades crónicas. Es de señalar que más de 14 millones de personas desarrollan cáncer cada año y las proyecciones indican que la cifra se incrementará a más de 21 millones de personas al 2030. Kiara de León

Share Post