ONU: “Mar Caribe y el Pacífico acumulan gran cantidad de basura”

Posted on Febrero 23, 2017 at 9:40 pm by /

El experto Alberto Pacheco, de la Organización de las Naciones Unidas de Ambiente en Panamá alertó que el mar Caribe y el Pacífico centroamericano, son los mares que más acumulan basura de todo el continente, en su gran mayoría plásticos y microperlas usadas en productos cosméticos. “Cada mar tiene sus propios desafíos, pero en el Pacífico sur, desde Colombia a Chile, no hay tanta basura marina como en el Pacífico centroamericano y en el Caribe” señaló Pacheco. La cantidad de basura que flota en los mares es “muy difícil” de precisar con exactitud y son muy pocos los países que consiguen hacerlo. En Centroamérica, según el especialista, el único que tiene estudios sobre la materia es Costa Rica. ONU Ambiente calcula que cada año terminan en los océanos más de 8 millones de toneladas de plástico, lo que a la larga produce unas pérdidas en términos de productividad de 8.000 millones de dólares en todo el mundo. En esas pérdidas, precisó Pacheco, se incluyen desde el dinero que cuesta arreglar el motor de una embarcación al que se le ha enredado un plástico, hasta “el turismo que pierde una isla del Caribe por tener sus playas llenas de basura”. Es de mencionar que los países que están liderando la lucha contra la basura marina en Latinoamérica son principalmente Uruguay y Costa Rica, aunque Panamá ha dado importantes pasos en los últimos meses. Ya que están desarrollando o implementando leyes sobre el uso excesivo de plástico, la gestión de residuos sólidos y el reciclaje.

Share Post