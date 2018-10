ONU pide levantar “inmunidad” de implicados en caso Khashoggi

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, reclamó el martes levantar la inmunidad a los responsables sauditas que podrían estar implicados en la desaparición del periodista, hace dos semanas.

En un comunicado divulgado el martes, Bachelet también instó a los gobiernos de Arabia Saudí y Turquía a revelar todo lo que saben sobre la desaparición y posible asesinato extrajudicial del periodista.

Khashoggi fue visto por última vez hace dos semanas, cuando visitó el consulado de su país en Estambul. Su caso ha provocado el rechazo internacional.

“Teniendo en cuenta la gravedad de la situación en torno a la desaparición de Khashoggi, estimo que la inviolabilidad o la inmunidad de los funcionarios locales y de los concernidos, acordada por tratados como la Convención de Viena de 1963, sobre las relaciones consulares, tendría que ser levantada inmediatamente”, dijo Bachelet en un comunicado.

UN Human Rights Chief @mbachelet urges #SaudiArabia and #Turkey to reveal everything they know about the disappearance and possible extra-judicial killing of Saudi journalist #JamalKhashoggi after he visited his country’s consulate in Istanbul.

➡️ https://t.co/PQ73LYPE4T pic.twitter.com/JKtqSx2Xf6

— UN Human Rights (@UNHumanRights) 16 de octubre de 2018