ORDENAN INVESTIGACIÓN DE MALTRATOS A NIÑOS MIGRANTES RECLUIDOS EN VIRGINIA

El gobernador de Virginia ordenó el jueves a los funcionarios estatales investigar las acusaciones de abuso por parte de niños en un centro de detención de inmigrantes que dijeron que los golpearon mientras estaban esposados y encerrados durante largos períodos en confinamiento solitario, desnudos y tiritando en celdas de concreto.

El gobernador Ralph Northam anunció la investigación en un tuit horas después de que The Associated Press informara sobre las acusaciones incluidas en una demanda federal de derechos civiles con media docena de declaraciones juradas de jóvenes latinos retenidos durante meses o años en el Centro Juvenil Shenandoah Valley.

However, this facility is in our Commonwealth. So I have asked @VAPSHS & the Department of Juvenile Justice to investigate these claims & report back to me about any steps that may be necessary at the state or federal level to ensure the safety of every child being held there.

— Ralph Northam (@GovernorVA) June 21, 2018