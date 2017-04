Circo Soledad, el nuevo álbum de Ricardo Arjona, saldrá a la venta este viernes, esta vez con ritmos y arreglos de rock, mariachi y acordes de salsa, sin perder el sello clásico de las baladas tradicionales de Arjona, con temas de amor y desamor, crítica social y toques políticos.

Para presentar Circo Soledad a su público, Arjona se embarcará a partir del 3 de mayo en una gira de 130 conciertos, que comenzará en México y lo llevará por Europa y el continente americano.

Como ya tiene acostumbrado a su público, la parte audiovisual será un fuerte elemento del espectáculo, con unos 2 mil metros de pantallas, que servirán de fondo para artistas de todo tipo, entre los que se destaca el acróbata y humorista guatemalteco Pancho Toralla, mejor conocido por su nombre artístico de Panchorizo.

Durante 17 años, el acróbata y humorista Francisco Toralla, conocido como Panchorizo, compartió su arte en las calles y en escenarios modestos. Ahora se presentará en grandes escenarios de América y Europa, al unirse a la gira Circo Soledad de Ricardo Arjona, tal como lo confirmó ayer el cantautor en una entrevista a EFE.

“En octubre pasado comenzaron las llamadas con la productora Metamorfosis, me pidieron que enviara videos, información sobre mí, recortes de prensa, mis intereses artísticos. Más que mi técnica, creo que ayudó el trabajo social que he tratado de hacer, la manera en que he querido transformar la sociedad para bien” dijo Toralla.

Panchorizo agregó “Él es el director de escena y coordina todo el espectáculo. Él elige quiénes estarán en el escenario, y es un honor que Arjona me haya seleccionado. Seré el único chapín, aparte de él, sobre el escenario en esta gran gira”.