Pandillero líder de clica capturado por agredir a mujer, amenazó a los agentes de muerte

Un supuesto líder de clica de una pandilla, identificado como Howard Adolfo Tayún Orozco de 32 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) en San Mateo, Quetzaltenango, cuando fue sorprendido agrediendo a una mujer.

Este captura ocurrió luego que la operadora de turno del Centro de Monitoreo de Cámaras, instalado en el edificio de la comuna de ese lugar, alertó a un equipo de agentes de policía de esa comisaría departamental, sobre la agresión en la 1ª calle “A” de la zona 4 de ese municipio.

El detenido fue captado cuando sujetaba del cuello a una mujer de 33 años, quien indicó que momentos antes este sujeto también la había golpeado en el rostro.

El reporte policial indica que no la víctima no fue trasladada a un centro asistencial ya que no fue necesario. Los agentes también indicaron que la mujer no quiso denunciar al agresor, aparentemente por temor a represalias, ya que este hombre, amenazó al personal policial con atentar en contra de la vida de ellos cuando salga de prisión.

Al momento de identificar al agresor, mostró varios tatuajes que lo vinculan con una pandilla que realiza crímenes en el sector.

