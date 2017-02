Papa Francisco pide inclusión de las comunidades indígenas

Posted on febrero 15, 2017 at 9:49 pm by /

El papa Francisco instó a los Gobiernos a fomentar la plena participación, a nivel local y nacional, de las comunidades indígenas y que protejan sus culturas, al recibir a los representantes del Foro de los Pueblos Indígenas convocado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). “Los gobiernos deben reconocer que las comunidades indígenas son una parte de la población que debe ser valorada y consultada, y que se ha de fomentar su plena participación, a nivel local y nacional” exhortó el pontífice. Además, el papa argentino consideró que el problema principal está en cómo conciliar el derecho al desarrollo, incluyendo también el de tipo social y cultural, con la protección de las características propias de los indígenas y sus territorios. “El derecho al consentimiento previo e informado, según exige el artículo 32 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, debe prevalecer siempre. Solo así se puede garantizar una cooperación pacífica entre las autoridades gubernamentales y los pueblos indígenas, que supere contradicciones y conflictos”, aseveró Francisco. Asimismo, en su discurso pidió inclusión y no solamente consideración, es decir que los gobiernos reconozcan que las comunidades indígenas son una parte de la población que debe ser valorada y consultada, y que se ha de fomentar su plena participación, a nivel local y nacional. Kiara de León

Share Post