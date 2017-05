Todos los 4 de mayo, los fanáticos de la saga Star Wars, creada por George Lucas, celebran en todo el mundo el #StarWarsDay, el cual fue creado por fanáticos que hicieron del boca a boca una celebración mundial.

El 4 de mayo, fue la fecha elegida porque un día como hoy, pero de 1979, el diario británico London Evening News publicó una nota en la que los miembros del Partido Conservador del Reino Unido, felicitaban a Margaret Thatcher por convertirse en primera ministra del país: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, rezaba el texto, es decir, un juego de palabras con la fecha, “May the 4th” significa literalmente “4 de mayo”, y su lectura por fonética, “may the force”, que alude a la frase más famosa de la película, en español, “que la fuerza te acompañe”.

Desde entonces, los fanáticos preparan diferentes actividades para recordar este día. Son habituales las maratones de películas o los encuentros con seguidores disfrazados de Jedis, Stormtroopers y muchos otros personajes del film.

Próxima película

La siguiente entrega de Star Wars, The Last Jedi, llegará a los cines el próximo 15 de diciembre de este año.

El argumento de Star Wars: The Last Jedi sigue los acontecimientos del Despertar de la Fuerza, cuando Rey se encuentra con Luke en el planeta misterioso. En este nuevo episodio regresarán prácticamente los mismos protagonistas con Rey, Luke, Finn o Poe en un papel estelar dentro de la narrativa. Aquí te dejamos con el tráiler oficial