Películas de estreno

Kiara de León Lego Batman: La Película, es una comedia de aventura animada con los juguetes legos. De acuerdo a la sinopsis de la película, grandes cambios se gestan en Ciudad Gótica y si Batman quiere salvar a la ciudad de la invasión hostil de El Guasón, él tendrá que dejar de lado la idea de ser un vigilante de la noche solitario e intentar trabajar con otros. Hasta el último hombre, narra la historia de Desmond Doss, un joven médico militar que participó en la Batalla de Okinawa, en la II Guerra Mundial, y se convirtió en el primer objetor de conciencia en la historia estadounidense en recibir la Medalla de Honor del Congreso. La secuela de las 50 sombras de Grey, continua con la historia de Christian Grey quien sigue explorando sus demonios interiores, mientras que la joven Anastasia confronta sus sentimientos, confusión y rabia sobre su relación con el atractivo millonario, una tipo misterioso lleno de secretos.

