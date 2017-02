Personas con problemas mentales podrán comprar armas en EE.UU.

El Senado de Estados Unidos, aprobó la suspensión de una regulación impulsada por el expresidente Barack Obama, para impedir que personas con problemas mentales puedan acceder a la compra de armas. El bloqueo de la regulación fue respaldada por 57 votos, la mayoría de los republicanos y varios demócratas, frente a 43 rechazos. La medida había sido impulsada por Obama, dentro de su plan para aumentar los controles en el acceso a armas de fuego, tras la matanza en el colegio Newtown, en Connecticut, en el año 2012, donde fallecieron 20 niños y 6 profesores. La norma, que se calcula afectaba a 75.000 personas, exigía que la Dirección de Seguridad Social comunicase al gobierno federal los nombres de las personas que recibiesen ayudas con historial de enfermedades mentales, para que no pudiesen comprar armas. Chris W. Cox, director ejecutivo de la Asociación Nacional del Rifle, dijo en un comunicado que “El voto de hoy en el Senado supone el siguiente paso en la marcha atrás de la ofensiva extralimitación del gobierno que caracterizó la era de Obama”. Por su parte, el senador demócrata Chris Murphy, que representa al estado de Connecticut, donde se produjo la matanza de Newtown, se mostró indignado por el bloqueo al señalar que estaba dirigida a un grupo pequeño de personas. Kiara de León

