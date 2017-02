Perú declara emergencia por 60 días por inundaciones

El Gobierno del Perú declaró en emergencia durante sesenta días a tres regiones del norte del país, por las inundaciones registradas en los últimos días y a 47 de los 56 municipios que componen la región amazónica de Loreto, por el riesgo de fuertes lluvias en las próximas semanas. Un decreto publicado hoy en el diario oficial El Peruano, indicó que la medida de excepción abarca a los norteños departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque, donde hasta ahora se registran 2 fallecidos, casi 1,000 damnificados y más de 5,000 afectados.

