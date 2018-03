Planes de prevención se activan para evitar accidentes de tránsito en Semana Santa

Una serie de planes de prevención para evitar accidentes de tránsito se activan durante la Semana Santa para resguardar a miles de turistas que se desplazan por las carreteras del país, informaron fuentes gubernamentales.

Juan Carlos Aquino, portavoz de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), mencionó que esa dependencia diseñó el plan de operaciones Viaje Seguro, el cual empezó a funcionar el viernes 23 de marzo.

“Se prevé mantener puestos de control y verificación de documentos en distintas rutas. Se realizarán operativos conjuntos con personal de otras instituciones para evitar que haya vehículos sobrecargados y personas que conduzcan bajo efectos del licor”, expresó.

Aquino explicó que el tránsito vehicular aumentará en todas la carreteras, pero el incremento serán mayor en la ruta al Pacífico, la carretera Interamericana, la ruta al Atlántico y la carretera a El Salvador.

“Tendremos cuatro toldos en esas rutas. Contaremos con servicio de hidratación y mecánica básica. Recomendamos a los turistas que revisen su vehículo antes de salir de casa. Es importante que no hablen por teléfono cuando manejen, no abusar de la velocidad y no conducir bajo efectos del alcohol”, enfatizó.

Buscan reducir accidentes

Luis Martínez, vocero del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), dijo que el 19 de marzo se puso en marcha el plan de seguridad vial de Semana Santa 2018, ya que “en esta época se incrementan los hechos de tránsito y deseamos que este año se reduzcan”.

El plan de la PNC comenzó con una campaña de divulgación, concientización y sensibilización. Además se tiene previsto utilizar lentes simuladores de estado de ebriedad para mostrar a los automovilistas la discapacidad que se tiene cuando se conduce en dicho estado.

“Del 29 de marzo al 2 de abril, la Policía de Tránsito de distintos municipios se pondrá de acuerdo con todas las comisarías de la PNC para apoyar en actividades como las procesiones”, aseveró Martínez.

Agregó que en las principales rutas del país se montarán operativos para verificar que los pilotos de transporte colectivo y automovilistas en general respeten las leyes de tránsito. Además, corroborar que no conduzcan en estado de ebriedad.

