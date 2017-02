Pobladores de la Libertad Peten, reciben tierras

Xiomara Blanco, Gobernadora Departamental de Petén y como representante del Sr. Presidente Constitucional de la República de Guatemala en este Departamento, entregó escrituras a familias beneficiarias de la Finca Monte Carmelo, en el Municipio de la Libertad, Petén. La entrega beneficiará a 94 familias, organizadas en la Empresa Campesina Asociativa E.C.A. Monte Carmelo, quienes recibirán un monto de Q10,250,264.00, del cual utilizará Q7,230,836,52, para abono al capital adeudado, Q2,455,427.48 para capital de trabajo dirigido a proyectos productivos como cultivos de ajonjolí, maíz, chile habanero, ganado bovino de engorde, gallinas ponedoras y un proyecto forestal con fines de protección, para lo que el Fondo de Tierras financiará la asistencia técnica a los beneficiarios durante los primeros tres años de gestión productiva; además se entregará Q564,000.00 para compra de alimentos. La Gobernadora manifestó su satisfacción por la entrega a éstas familias de sus escrituras que los acreditan como legítimos propietarios de estas tierras, hizo mención que gracias al apoyo del Presidente Jimmy Morales se continuará buscando apoyar a más familias necesitadas, e instó a las familias que hoy salieron beneficiadas a cuidar estas tierras que son herencia para sus futuras generaciones. Además, en esta actividad estuvieron presentes el ministro de Agricultura Ganadería y Alimentación, Mario Méndez Montenegro, el secretario de la SAA, Agr. Carlos Moran, el Gerente del Fondo de Tierras, Axel López, y el alcalde de la Libertad, Benjamín Ipiña.

