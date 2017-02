Política de reparación de Chixoy se concretó al 100% en 2016

Posted on Febrero 22, 2017 at 3:12 pm by /

Las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy, del departamento de Alta Verapaz, están complacidas por el cumplimiento de la política de reparación durante el actual gobierno y que en 2016 se concretó con un 100 por ciento en su ejecución. Al respecto el titular de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), Víctor Hugo Godoy dijo “llevamos unos 140 millones de quetzales en pago de resarcimiento económico a las familias, de 200 que consta el resarcimiento individual. Se pagaron unos 33 en 2015 y 107 el año pasado, ya solo quedan 60, que es el principal avance”. Es de recordar que la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, la más grande de Centroamérica, provocó el desplazamiento de 2.329 familias, además se inundaron 3.865 manzanas de tierra y 23 aldeas, 471 casas, 10 edificios y 45 sitios arqueológicos desaparecieron. Por lo que en noviembre del 2014, las autoridades de turno presentaron el Acuerdo Gubernativo 378-2014, que dio vida a la política de reparación, y donde queda establecido que el Gobierno cancelaría 1.200 millones de quetzales en reparación colectiva (1.000 millones de quetzales) e individual (200 millones de quetzales), durante los próximos 15 años. Según la legislación, la reparación es en los seis municipios de los departamentos de Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz, por medio de la construcción de viviendas, adquisición de tierras, mejoramiento de condiciones de vida, y proyectos de infraestructura, entre otras medidas. Al finalizar el resarcimiento individual, se inicia el proceso para la reparación colectiva, en la que están involucradas 30 instituciones, de las que al menos 15 tienen previsiones presupuestarias para este año y la otra mitad para 2018.

Share Post