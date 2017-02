Presentan “Agenda de País 2017” el esfuerzo de varios Ministerios

Posted on febrero 2, 2017 at 3:55 pm by /

Información e Imágenes por Alejandro Esquite La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), como parte del seguimiento a las propuestas de los Encuentros Nacionales de Empresarios (ENADE), presentó la Agenda de País 2017. El evento tuvo como objetivo mostrar las acciones que desde cada ministerio se están trabajando, para incidir positivamente en mejorar la agenda Económica y de Desarrollo Humano. “En las últimas ediciones del ENADE hemos tocado temas de agenda económica, política y social, el año pasado, nos enfocamos en el desarrollo de políticas que tenemos que trabajar, para elevar la productividad a nivel de los territorios y las ciudades intermedias. Las iniciativas presentadas, han servido para que, a lo largo del año, FUNDESA, como una institución que aporta, a través de propuestas de política pública a la construcción de puentes de entendimiento entre diferentes sectores, podamos apoyar a las instituciones públicas en la implementación de las estrategias priorizadas” dijo Felipe Bosch, Presidente de FUNDESA. El programa incluyó un primer panel titulado “Agenda de Desarrollo Humano” moderado por Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA y contó con la participación de Lucrecia Hernández, Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Leticia Teleguario, Ministra de Trabajo y Previsión Social y José Moreno Cámbara, Viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa. El segundo panel fue moderado por Jorge Benavides, investigador Asociado de FUNDESA y participaron Rubén Morales, Ministro de Economía, Enrique Godoy, Comisionado Presidencial para Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica y Competitividad; y Julio Héctor Estrada, Ministro de Finanzas Públicas. Al finalizar los paneles, los representantes de las diferentes carreras del estado expusieron cuáles serían los proyectos prioritarios en cada una de sus carteras.

Share Post