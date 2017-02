Presentan Ley de Crecimiento Económico Incluyente y Sostenible

Posted on febrero 13, 2017 at 11:12 pm by /

El Viceministro de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ezrra Orozco, señaló que se trabajo de manera coordinada con la Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa, del Congreso de la República, para crear condiciones que fomenten un ecosistema emprendedor, que permita la creación de nuevas empresas generadoras de empleo, permitiendo que la población obtenga más y mejores ingresos. Por esta razón, fue presentada la iniciativa de ley de Crecimiento Económico Incluyente y Sostenible que se impulsará desde el Organismo Ejecutivo. Al respecto, el Comisionado Presidencial para la Competitividad y la Inversión, Acisclo Valladares, manifestó que “esta iniciativa de ley fue diseñada para facilitar la atracción de inversión hacia nuevos negocios, fortalecer el marco legal existente, fomentar el desarrollo económico y sobre todo mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, mitigando considerablemente los flujos migratorios. Queremos una Guatemala que permita que un emprendedor transforme sus sueños en realidad; trabajando unidos lograremos un país más competitivo”. Emprendimiento en Guatemala Las economías más prósperas e innovadoras del mundo son aquellas con mayores niveles de emprendimiento. Guatemala posee una ventaja competitiva en este aspecto, ya que, según los indicadores, somos un país emprendedor. Es importante destacar que el emprendedor guatemalteco es joven: el 52% del total de la TEA tiene entre 18 y 34 años de edad. Además, el 45.2% de los emprendimientos son puestos en marcha con menos de Q10,000.00, es por ello que los empresarios guatemaltecos se dedican, en su mayoría, a actividades que se consideran de escaso valor añadido, dando como resultado una gran cantidad de emprendimientos orientados al consumo. Kiara de León

Share Post