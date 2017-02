Presentan plan operativo de seguridad para la Caravana del Zorro

Información y fotografías por: Henry Montenegro La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) junto a otras instituciones presentó el plan operativo de seguridad para la conocida Caravana del Zorro, que se llevará a cabo este sábado, y donde se espera la participación de más de 20 mil personas. Medidas El protocolo dispone de establecimiento de puntos de descanso e hidratación, puestos de control de velocidad para precaución vial. Según dio a conocer el secretario ejecutivo de la entidad, Sergio Cabañas, el protocolo también integrará un control para evitar infiltrados. “Añadido al protocolo dispuesto, tendremos controles para detectar si hay algún infiltrado que irrumpa en la actividad (…) invito a que los participantes cumplan las recomendaciones para que todo salga bien”, indicó Cabañas. Recomendaciones Eddy Villa de León, hijo del fundador de la romería, que este año llega a su 56 edición, dio algunos consejos: Usar casco

No sobrecargar las motocicletas

No exceder los límites de velocidad El plan de protocolo se activará desde este viernes 3 de febrero a las 18 horas. La Caravana Este sábado saldrá del parque de la Constitución a las 7 de la mañana y para el regreso se prevé para el día domingo. Estadísticas En la edición pasada de la romería se registraron alrededor de 15 accidentes, por lo que este plan presentado tiene como objeto el tener un registro de cero accidentes y fallecidos.

