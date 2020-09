Presidente Giammattei informa que se encuentra estable

TGW Digital – El presidente Alejandro Giammattei dio un mensaje a la población guatemalteca para informar sobre su estado de salud, tras haber dado positivo a COVID-19 hace 48 horas.

Giammattei dijo que se encuentra «estable” y que se mantiene bajo controles médicos.

Debo decirles que pase una noche de insomnio, prácticamente no pude dormir, dicen que es parte de los efectos, pero hoy a las 6:00 am me realizaron las pruebas de control de 48 horas, seguimos muy bien, las pruebas salieron muy bien dentro de los limites normales.

Presidente Giammattei.