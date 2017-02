Presidente Jimmy Morales escucha las peticiones de los 48 cantones de Totonicapán

Autoridades indígenas de diferentes zonas y etnias de Guatemala, junto a líderes del colectivo de alcaldes de los 48 Cantones de Totonicapán, se reunieron con el presidente Jimmy Morales, para pedir la continuidad del subsidio en la tarifa social en el servicio de energía eléctrica, la entrega de los cupones del Programa de Subvención de Insumos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), y el apoyo presidencial a las reformas constitucionales al sector justicia, particularmente en lo que se refiere al artículo 203 para el reconocimiento del pluralismo jurídico. Al respecto el presidente de la junta de alcaldes de los 48 Cantones, Fidel Adalberto Escuén comentó “es un avance. Otros gobiernos han prometido, pero al final no han cumplido. En esta oportunidad, contamos con la anuencia y la buena voluntad del presidente Jimmy Morales y nosotros esperamos los mejores resultados, no solo para los pueblos indígenas sino para todos los guatemaltecos, en todo el país”. Por su parte el mandatario Morales, manifestó su voluntad para buscar los mecanismos de solución con el Ministerio de Energía y el Ministerio de Agricultura, al petitorio de los 48 cantones.

